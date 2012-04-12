Головатый заявляет, что ему угрожают

Народному депутату Украины, сопредседателю комиссии по укреплению демократии и утверждению верховенства права при Президенте Украины Сергею Головатому угрожают. Об этом народный депутат сообщил еженедельнику Weekly.ua.

«Недели три назад мне передали сообщение, содержание которого заключается в том, что если я не «закроюсь», имея в виду мою публичную политическую и профессиональную деятельность, то у меня будут «большие неприятности». Я слабо верю в то, что это идет от главы государства. Правда, угроза практически реализована. А кто ее настоящий заказчик - это вопрос. И именно он вызвал интерес в дипломатических представительствах западных стран», -заявил политик.

С.Головатый не исключает, что в связи с его активной деятельностью в европейских структурах в Мониторинговый комитет ПАСЕ вместо него была введена от Украины Юлия Левочкина.