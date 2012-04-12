Головатый заявляет, что ему угрожают
18:18, 12 апреля 2012Политика
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Народный депутат Сергей Головатый утверждает, что ему передали сообщение с угрозами.
|Сергей Головатый не верит, что угроза идет от главы государства
«Недели три назад мне передали сообщение, содержание которого заключается в том, что если я не «закроюсь», имея в виду мою публичную политическую и профессиональную деятельность, то у меня будут «большие неприятности». Я слабо верю в то, что это идет от главы государства. Правда, угроза практически реализована. А кто ее настоящий заказчик - это вопрос. И именно он вызвал интерес в дипломатических представительствах западных стран», -заявил политик.
С.Головатый не исключает, что в связи с его активной деятельностью в европейских структурах в Мониторинговый комитет ПАСЕ вместо него была введена от Украины Юлия Левочкина.
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