Иващенко будет сидеть в обычной колонии
16:46, 12 апреля 2012Политика
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Бывший в.о. министра обороны Валерий Иващенко, который сегодня был осужден к 5 годам лишения свободы, в случае вступления приговора в силу будет отбывать наказание в обычной колонии, поскольку не является правоохранителем.
Валерий Иващенко не может сидеть в особой колонии, потому что не является правоохранителем
Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил первый заместитель председателя Государственной пенитенциарной службы Украины Сергей Сидоренко.
«Он не подпадает под категорию сотрудника правоохранительного органа, поэтому для него определяется колония по уровню преступления и судимости первой», - сказал он.
На уточняющий вопрос С.Сидоренко ответил, что В.Иващенко будет отбывать наказание не в Менской колонии (Черниговская область), где содержатся бывшие сотрудники правоохранительных органов, которые совершили преступление и были осуждены за это.
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