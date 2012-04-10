Янукович рассказал церковникам, когда помилует Тимошенко

Об этом В.Янукович сказал сегодня во время встречи с главами украинских церквей, которая продолжалась 2,5 часа, сообщил в комментарии УНИАН предстоятель Украинской греко-католической церкви Блаженнейший Святослав (Шевчук), который также был на этой встрече.

“Янукович нам сказал, что существует определенная процедура, согласно которой просьбы о помиловании подаются в определенную комиссию по делам о помиловании. Тогда комиссия принимает определенные решения и дает Президенту предложение, чтобы он лично принял то или иное решение”, - сказал предстоятель Церкви. А для того, чтобы такие представления были относительно Ю.Тимошенко и Ю.Луценко, должны закончиться все судебные дела.

Как рассказал глава УГКЦ, сегодняшнюю встречу у Януковича инициировал сам Президент, таким образом реагируя на письмо глав церквей относительно выборочной справедливости в Украине.

“Как мы поняли, Янукович считал полезным лично дать ответ вместо того, чтобы писать нам какое-то письмо”, - сказал глава Церкви.

По его словам, во время встречи были озвучены «многие мнения». Собственное впечатление от встречи Блаженнейший Святослав сформулировал таким образом: “Первое, Янукович очень серьезно принял во внимание наше письмо. Второе, объяснил процесс разработки нового Уголовного кодекса, а следовательно, те меры, которые он принимает для того, чтобы лично обеспечить справедливое судопроизводство в Украине и защиту прав человека. Также Президент сказал, что мы, кто хлопотал о помиловании Ю.Тимошенко, являемся участниками процесса. Поэтому надеемся, что будем проинформированы о том, на какой стадии рассмотрения находится наша просьба”.

Как сообщал УНИАН, главы христианских церквей обратились к Президенту Украины В.Януковичу с ходатайством об освобождении Ю.Тимошенко от дальнейшего отбывания наказания.

Обращение подписали: глава Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет, глава Греко-католической церкви Святослав Шевчук, управляющий делами Римско-католической церкви Маркиян Трофимяк и другие представители христианских церквей.

В рамках встречи Главы Церквей передали Президенту Украины письма о недопустимости проведения в г. Киеве публичных акций, направленных на пропаганду гомосексуализма.