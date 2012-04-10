Богословская заявляет, что европейские политики встречались с ней в выходной

Народный депутат Украины от Партии регионов Инна Богословская заявляет, что прибыла в Брюссель для встреч с европейскими политиками и ознакомления их с заключением Временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам расследования обстоятельств подписания газовых соглашений между НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром» относительно наличия признаков государственной измены в сфере экономической безопасности Украины.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом она сказала сегодня на пресс-конференции в Брюсселе.

“Я здесь в официальной командировке украинского парламента по выполнению постановления Верховной Рады (относительно отчета Временной следственной комиссии – УНИАН)”, - сказала она.

И.Богословская отметила, что в постановлении парламент заявил о необходимости довести информацию, изложенную в отчете ВСК, до европейских политических кругов, а также – политиков США и Канады.

Отвечая на уточняющий вопрос УНИАН, планирует ли И.Богословская встречаться с европейскими политиками, депутат сказала, что уже имела такие встречи в понедельник, 9 апреля. Вместе с тем она не уточнила, с кем именно она встречалась в Брюсселе. (9 апреля - официальный выходной день в Бельгии и многих странах ЕС, поскольку 8 апреля католики мира отмечали Пасху, – УНИАН).

И.Богословская также отметила, что члены возглавляемой ею Временной следственной комиссии решили, что не только она, как глава Комиссии, но и другие члены будут ездить по странам Европы и мира и информировать о результатах своей работы.

Как сообщал УНИАН, 20 марта 2012 года парламент принял к сведению отчет ВСК ВР по вопросам расследования обстоятельств подписания газовых соглашений между НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром» относительно наличия признаков государственной измены в сфере экономической безопасности Украины.

В отчете сказано, что Верховная Рада видит признаки уголовных преступлений и личную заинтересованность бывшего главы правительства Ю.Тимошенко во время подписания газовых соглашений с Россией в 2009 году.

Верховная Рада Украины отметила, что 17-19 января 2009 года во время проведения переговоров и подписания директив на заключение газовых контрактов между НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром» премьер-министр Украины Ю.Тимошенко скрыла от общества и власти факты существования долга ее частных компаний перед Министерством обороны Российской Федерации в сумме 405 311 181 долларов США и существования в Российской Федерации уголовного дела, по которому доказана ее вина в неоднократной даче взяток чиновникам Министерства обороны Российской Федерации.

ВР считает, что эти обстоятельства свидетельствуют о конфликте интересов и существенно повлияли на решение премьер-министра Украины в интересах иностранного государства.