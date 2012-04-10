БЮТ инициирует расследование массовых убийств в Донецкой области

Такая ВСК занялась бы расследованием ряда громких убийств в 1990 годах в Донецкой области, в частности, депутата Евгения Щербаня, а также гибели в Харьковской области депутата от Партии регионов Евгения Кушнарёва.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время Согласительного совета заявил лидер фракции «БЮТ-Батькивщина» Андрей Кожемякин.

«Фракция «БЮТ-Батькивщина», я думаю, что к нам присоединится и фракция НУ-НС, инициирует создание в Верховной Раде временной следственной комиссии относительно массовых убийств 1995-98-х годов в Донецкой области, а также убийств народных депутатов Щербаня и Кушнарёва», - сказал он.