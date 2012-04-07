Балога: Медведчук получил поручение от кумовьев втягивать Украину в ЄврАзЭС

Об этом он сказал в интервью газете «Зеркало недели. Украина».

«Я ничего хорошего от этих намерений не жду. Счастье ведь не в том, чтобы просто заниматься политикой. Все зависит от конечной цели. Наблюдая за политической деятельностью этого человека с 1997 года и по 2004-й, я убедился, что его цель - не Украина. Он возвращается в политику не для того, чтобы заниматься развитием страны. Скорее всего, получил поручение от своих кумовьев втягивать Украину в институты ЄврАзЭС», - сказал В.Балога.

Также, по мнению В.Балоги, «там, где Медведчук, успехи любой власти заканчиваются».

«Если бы этот персонаж работал над интеграцией Украины в Европу, то у меня не возникало бы вопросов. А заниматься последние семь лет интеграцией в неоимперские структуры… Мне это не просто не импонирует, меня это как гражданина унижает. Его желание укрепить Украину в сфере российского влияния было и тогда, когда госпожа Тимошенко работала премьером, и остается теперь», - заявил В.Балога.

Он отметил, что Украина может сотрудничать в экономической сфере с Россией, но «не нужно искусственно тянуть туда, куда не тянется». «У Медведчука, очевидно, задача - усилить российский вектор», - добавил В.Балога.