Сын Щербаня обвинил Тимошенко в заказе убийства своего отца

Как сообщает «ОстроВ», об этом речь идет в письме Щербаня в адрес Посла Соединенных Штатов Америки Джона Теффта.

Депутат Донецкого облсовета напоминает, что в 1996 году его отец был влиятельным политиком, бизнесменом и конкурентом по бизнесу для Юлии Тимошенко и Павла Лазаренко.

"Я много раз лично присутствовал во время бизнес-переговоров моего отца с Тимошенко и Лазаренко. Последние все время требовали от моего отца поступиться своими бизнес интересами в интересах компании ЕЭСУ, неоднократно угрожая ему расправой. Об этом известно многим другим людям. Тимошенко хотела лично через свою кампанию ЕЭСУ поставлять природный газ на Украину, продвинуть свой бизнес и компанию в Донецком регионе", - пишет Щербань, уточняя, что у его отца были многомиллионные контракты с Россией, Туркменистаном на поставки газа.

"Он отказался отдать Тимошенко свой бизнес, несмотря на угрозы, в том числе со стороны тогдашнего премьер-министра Украины Лазаренко", - отметил Щербань.

Он также сообщает, что Лазаренко в то время был обязан вернуть долг Щербаню в сумме 50 млн. долларов США, чего до настоящего времени не сделал.

"Со счетов Тимошенко и Лазаренко организаторам убийства Щербаня было выплачено несколько миллионов долларов США, что полностью доказано приговором суда. Я долгое время молчал, пока Лазаренко и Тимошенко были на свободе и занимали высокие государственные посты, но сегодня у меня есть шанс доказать вину заказчиков убийства моего отца Тимошенко и Лазаренко, защитить честь нашей семьи", - заявляет Щербань.

Вместе с тем сына погибшего удивляет реакция международного сообщества, в том числе и Посла Соединенных Штатов Америки, по этой теме.

"Создается впечатление, что некоторые политики пытаются защитить убийц от правосудия, иначе нельзя объяснить бесконечные ультиматумы украинской власти отпустить Юлию Тимошенко из тюрьмы и прекратить ее уголовное преследование за заказное убийство моего отца.

Он также отмечает, что правоохранители США в свою очередь также не расследуют обстоятельства убийства его отца, несмотря на то, что "один из основных его заказчиков - Павел Лазаренко, отбывающий наказание в американской тюрьме, а его сообщник - Петр Кириченко является гражданином США".

"Кроме того, по имеющейся у меня информации Правительство США блокирует попытки украинских правоохранителей проводить необходимые следственные действия с указанными лицами на территории США.

"Уважаемый господин Джон Теффт, прошу реагировать на попрание моих прав человека и гражданина, законов и международных стандартов со стороны украинской власти, европейских и американских политиков в связи с непривлечением к установленной законом ответственности убийц моего отца и стремлением прекратить расследование уголовного дела, по которому я являюсь потерпевшим", - резюмирует Щербань.