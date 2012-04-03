Власти Сирии обещают прекратить огонь и вывести войска
11:17, 03 апреля 2012Политика
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Сирийский президент Башар Асад пообещал до 10 апреля вывести войска из городов и с 12 апреля прекратить огонь.
Кофи Аннан, Фото dev.eudevdays.eu
Об этом сообщил специальный посланец ООН и Лиги арабских государств в Сирии Кофи Аннан передает Радио «Свобода».
Вместо этого представитель США в ООН Сюзан Райс заявила, что о настоящих намерениях режима Асада можно судить лишь по конкретным делам.
Башар Джафари, сирийский представитель в ООН, раскритиковал решение группы «Друзья Сирии» материально помочь повстанцам и заявил, что это противоречит нормам ООН.
Вашингтон в понедельник сообщил, что выделит 250 тысяч долларов на систематизацию фактов нарушений прав человека в Сирии – как властью, так и оппозицией.
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