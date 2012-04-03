Власти Сирии обещают прекратить огонь и вывести войска

Об этом сообщил специальный посланец ООН и Лиги арабских государств в Сирии Кофи Аннан передает Радио «Свобода».

Вместо этого представитель США в ООН Сюзан Райс заявила, что о настоящих намерениях режима Асада можно судить лишь по конкретным делам.

Башар Джафари, сирийский представитель в ООН, раскритиковал решение группы «Друзья Сирии» материально помочь повстанцам и заявил, что это противоречит нормам ООН.

Вашингтон в понедельник сообщил, что выделит 250 тысяч долларов на систематизацию фактов нарушений прав человека в Сирии – как властью, так и оппозицией.