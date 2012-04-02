АэроСвит снова будет кормить на внутренних рейсах

Авиакомпания «АэроСвит» намерена вернуть предоставление бортового питания на внутренние рейсы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам в понедельник сообщил сопредседатель НС ЗАО

«Авиакомпания «АэроСвит»» Григорий Гуртовой.

«Питание будет возвращено на внутренние рейсы», - сказал он.

По словам Г.Гуртового, в целом авиакомпания намерена в рамках кампании по улучшению имиджа представить новую концепцию бортового питания, которая будет реализована, начиная с летнего расписания 2012 года.

«Мы восстанавливаем полноценное питание как сетевая компания на всех маршрутах, на которых мы летаем», - сказал он.

Справка УНИАН. Компания "АэроСвит – Украинские Авиалинии" создана в 1994 году. Базируется в киевском аэропорту "Борисполь". Обслуживает 80 международных маршрутов в 33 страны.

В рамках программы обновления среднемагистрального флота «АэроСвит» заказал у компании Boeing 11 самолетов Next Generation 737. Первый из них, Boeing 737-800 NG, пополнил парк компании в конце марта, второй самолет этого же типа ожидается в апреле-мае. С учетом уже поставленного воздушного судна, «АэроСвит» оперирует флотом в составе 8 дальнемагистральных Boeing 767, 20 среднемагистральных Boeing 737, а также использует воздушные суда перевозчиков-партнеров Airbus 320, Airbus 321, Embraer 145 и Embraer 195.