Пшонка позволил лечить Тимошенко за пределами колонии

Об этом УНИАН сообщили в отделе связей со средствами массовой информации Генеральной прокуратуры Украины.

Соответствующее поручение В.Пшонка дал Государственной пенитенциарной службе Украины, а также Министерству здравоохранения Украины, рассмотрев обращение защиты Ю.Тимошенко, которое депутаты из фракции БЮТ передали генеральному прокурору Украины во время личной встречи 23 марта, отметили в ГПУ.

В частности, В.Пшонка дал поручение «принять необходимые меры, в рамках действующего законодательства, для обеспечения обследования и лечения осужденной Ю.Тимошенко в специализированном медицинском учреждении за пределами Качановской исправительной колонии», говорится в сообщении.

Как сообщалось, 23 марта депутаты от "Батьківщини" передали генпрокурору, в частности, обращение о прекращении досудебного следствия и закрытии уголовного дела относительно ЕЭСУ, а также о вывозе Ю.Тимошенко за пределы Качановской колонии для обследования и лечения.

"Получены заявления зарегистрированы в предусмотренном законом порядке и будут рассмотрены в срок, предусмотренный действующим законодательством Украины", - отметили тогда в Генпрокуратуре.