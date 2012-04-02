Сегодня в Печерском суде слушается еще одно уголовное дело против Луценко

Дело возникло из отравления Виктора Ющенко, точнее, в отдельное производство выделен эпизод о незаконной организации слежки за Валентином Давыденко - экс-водителем бывшего первого зампреда службы безопасности Владимира Сацюка.



Теперь Луценко, а также Владимир Тарасенко и Олег Павленов, работавшие в департаменте уголовного розыска МВД, обвиняются в том, что в рамках расследования дела об отравлении Ющенко незаконно продолжили оперативно-розыскное дело в отношении Давыденко, что позволяло вести слежку за водителем и прослушивать его телефон.



Заседание суда назначено на 9.30.



Адвокат Луценко Алексей Баганец сообщил, что его подзащитный обязательно будет присутствовать на рассмотрении данного эпизода. "Обязательно будет, потому что против него же рассматривается это дело", - сказал он.