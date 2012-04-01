Адвокаты Тимошенко никак не могут вручить Фирташу повестку в суд

Адвокаты Юлии Тимошенко заявляют о сложностях с вручением главе «РосУкрЭнерго» Дмитрию Фирташу повестки в Окружной суд Нью-Йорка по иску экс-премьера. В то же время, защитники Тимошенко уже проигнорировали несколько возможностей вручить повестку ответчику.

По данным ZN.UA, около месяца назад адвокаты запустили вариант передачи Фирташу повестки по Гаагской конвенции. Однако процедура эта может занять многие месяцы: Минюст США, Минюст Украины, украинский суд, поиск ответчика судом.

Напомним, по неоднократным заявлениям защитника Тимошенко Сергея Власенко, Дмитрия Фирташа ждет повестка в американский суд, и только сложности с ее вручением тормозят дело «РосУкрЭнерго».

«Наш случай сложен, поскольку в нашем перечне основных ответчиков числится г-н Фирташ. Это достаточно закрытый человек, с серьезной системой личной безопасности, что породило проблемы с вручением ему повестки… Подчеркиваю: задача №1 — вручить повестку Фирташу. Суд начнется через 21 день после вручения повестки последнему ответчику», — заявлял Власенко в интервью ZN.UA.

В то же время, в марте Дмитрий Фирташ начал появляться на публичных мероприятиях. Только на этой неделе — на совете Федерации работодателей во Львове, потом — на рабочей встрече с руководителями 70 крупных предприятий в Совмине Крыма.

В начале же марта Фирташ провел пресс-конференцию, доступ на которую был открыт для всех. Почему-то ни на одно из этих мероприятий, включая пресс-конференцию после совета Федерации работодателей, не заглянул ни один из защитников или депутатов БЮТ.

Таким образом, доступность ответчика защитой Тимошенко была просто проигнорирована, а шанс вручить повестку публично и при свидетелях упущен.