Эксперт: Новый УПК делает судей первым звеном в цепочке коррупции

Об этом пишет в очередном числе «Український тиждень».

«Новый УПК призван просто поломать цепь милиция – прокуратура – судьи. Если раньше судьи были последние в пищевой цепочке системы, то теперь станут первыми», – говорит адвокат Татьяна Монтян, намекая, что новый документ поможет обогатиться слугам Фемиды еще больше.

«Для простых людей он ничего не изменит, потому что им безразлично, кому нести взятки – судьям или милиции», - прибавила она.

Такое разочарование правозащитников в законодательных инициативах нынешней власти полностью понятно. Ведь теперь человек не сможет пройти все судебные инстанции. На пути к ВСУ, не обратившись к которому она не имеет права жаловаться в Европейский суд по правам человека, появилось препятствие в виде Высшего специализированного суда, который решает, может человек подать жалобу в ВСУ или нет. И без одобрения специализированной инстанции Верховный Суд не имеет права принять ее к рассмотрению. Кроме того, реформа от «донецких» сделала судей зависимыми от Высшего совета юстиции.