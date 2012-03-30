Freedom House не забыл фразу Януковича «Я вам не завидую»

Об этом говорится в докладе организации относительно состояния свободы в мире за 2012 год, посвященном Украине, который обнародован на сайте Агентства ООН по вопросам беженцев.

“Конституция гарантирует свободу слова и высказываний, и ложь не является уголовным нарушением. Бизнес-магнаты с разными политическими интересами влияют на многие компании, в то время как местная власть часто контролирует местные СМИ. Условия для СМИ ухудшились с момента выборов (Президента Украины – УНИАН) Виктора Януковича, и Президент высказал угрозуодному репортеру во время декабрьской пресс-конференции, который спросил о растущем благосостоянии его семьи, когда многие люди в стране имеют финансовые трудности”, - написано в документе.

В докладе отмечается, что почти 69% украинцев получают новости через телеканалы, однако сейчас на них представлено меньше альтернативных точек зрения, открытых дискуссий и мнений экспертов.

Кроме того, Freedom House отмечает, что в апреле 2011 года правительство оказывало давление на владельца издания Kyiv Post с целью увольнения его редактора, однако решение было отменено после протеста коллектива издания. В докладе также вспоминаются случай лишения эфира трех харьковских телеканалов, отсутствие прогресса в расследовании дела об исчезновении харьковского журналиста Василия Климентьева и ряд других случаев.

Freedom House также обратил внимание на то, что хотя доступ к Интернету в стране пока не ограничен, тем не менее, отсутствие достаточного уровня знаний иностранного языка является ключевым барьером для многих украинцев. В докладе также отмечается, что одобренный закон о доступе к публичной информации не намного улучшил общую среду работы украинских медиа.