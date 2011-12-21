Янукович - Найему: Я вам не завидую, остальное додумайте сами

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что у него “несладкая жизнь”, поскольку “нет времени для наслаждений”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал на итоговой пресс-конференции, отвечая на вопрос журналиста, почему простые украинцы живут все хуже, а президент – все лучше.

“То, что вы так бурно развиваете, меня абсолютно мало интересует. Я очень мало имею времени для наслаждений. Вчера я около 3 часов ночи приехал домой и сегодня встал в 6 часов утра. О какой сладкой жизни вы говорите, я не знаю. Я вам не завидую”, – сказал В.ЯНУКОВИЧ.

После этого журналисты в зале засмеялись. После паузы В.ЯНУКОВИЧ также рассмеялся. “Мы с вами хорошо друг друга знаем и понимаем. Остальное додумайте сами”, – добавил он, обращаясь к корреспонденту Укрправды Мустафе НАЙЕМУ, который задал этот вопрос.