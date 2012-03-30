СМИ: Партия регионов платит за пиар заместителя генпрокурора Кузьмина

Партия регионов наняла и оплачивала услуги зарубежной компании по пиару первого заместителя Генерального прокурора Украины Рената Кузьмина в британских СМИ, утверждает Украинская правда.

У Интернет-издания есть тексты писем британского отделения компании Burson-Marsteller K в Лондоне в адрес редакций нескольких СМИ. Так, по результатам сотрудничества вышло два интервью Кузьмина в Associated Press и в украинской службе BBC. По информации "Украинской правды", штаб-квартиры обеих редакций получали письма Burson-Marsteller UK.

Сотрудничество с Партией регионов интернет-изданию подтвердил и руководитель восточноевропейского отделения Burson-Marsteller в Брюсселе.

"Украинская правда" утверждает, что, кроме Кузьмина, Партия регионов через компанию Burson-Marsteller пиарила нескольких своих депутатов.