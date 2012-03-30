СМИ: Партия регионов платит за пиар заместителя генпрокурора Кузьмина
10:14, 30 марта 2012Политика
1539
Компания Burson-Marsteller по соглашению с ПР размещала в британских СМИ интервью с украинским чиновником.
|Ренат Кузьмин
У Интернет-издания есть тексты писем британского отделения компании Burson-Marsteller K в Лондоне в адрес редакций нескольких СМИ. Так, по результатам сотрудничества вышло два интервью Кузьмина в Associated Press и в украинской службе BBC. По информации "Украинской правды", штаб-квартиры обеих редакций получали письма Burson-Marsteller UK.
Сотрудничество с Партией регионов интернет-изданию подтвердил и руководитель восточноевропейского отделения Burson-Marsteller в Брюсселе.
"Украинская правда" утверждает, что, кроме Кузьмина, Партия регионов через компанию Burson-Marsteller пиарила нескольких своих депутатов.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter