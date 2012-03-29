В понедельник суд над Луценко продолжат - по другому эпизоду

Печерский районный суд Киева 2 апреля продолжит рассмотрение уголовного дела в отношении экс-министра внутренних дел Украины Юрия Луценко по эпизоду о незаконной организации оперативно-розыскного дела в отношении водителя бывшего первого заместителя председателя СБУ Владимира Сацюка Валентина Демиденко в рамках расследования уголовного дела об отравлении Президента Украины Виктора Ющенко.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе политической партии «Народная самооборона», лидером которой является Ю.Луценко.

Судебное заседание начнется в 9.30.

Как сообщал УНИАН, 26 января на заседание Печерского райсуда Киева по делу Ю.Луценко по эпизоду о незаконной слежке за В.Давиденко в связи с болезнью не появились другие подсудимые: бывшие сотрудники Департамента оперативной службы МВД Украины Олег Павленов и Владимир Тарасенко. После этого суд выделил в отдельное производство этот эпизод дела.

Справка УНИАН. Ю.Луценко был задержан 26 декабря 2010 года подразделением СБУ "Альфа" у его дома в Киеве. Он содержится в Лукьяновском СИЗО.

Ю.Луценко было выдвинуты обвинения в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (завладение государственным имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением, по предварительному сговору группой лиц) и ч. 3 ст. 365 УК Украины (превышение служебных полномочий, что привело к тяжким последствиям).

Генеральная прокуратура обвиняла экс-министра внутренних дел в нецелевом использовании бюджетных средств на празднование Дня милиции в Национальном дворце "Украина" в 2008-2009 годах.

Кроме того, Ю.Луценко обвинялся в незаконном оформлении на работу в МВД личного водителя Леонида Приступлюка и в нарушениях, связанных с предоставлением квартиры и начислением ему пенсии.

Также Ю.Луценко обвиняли в том, что в 2009 году он в должности главы МВД продолжил оперативные мероприятия по расследованию дела об отравлении бывшего Президента Виктора Ющенко.

27 февраля 2012 года Печерский райсуд Киева приговорил бывшего министра внутренних дел к 4 годам лишения свободы с конфискацией имущества (643 тыс. грн. компенсации МВД за нанесенные убытки), с лишением права занимать руководящие должности и ранга государственного служащего.

Апелляционный суд Киева 15 мая начнет рассмотрение жалобы Ю.Луценко на приговор Печерского райсуда Киева.