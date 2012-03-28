Европейский суд затребовал документы относительно лечения Иващенко
22:36, 28 марта 2012Политика
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Европейский суд по правам человека обязал правительство Украины до 30 марта предоставить документы по жалобе Иващенко относительно не предоставления ему медицинской помощи
Европейский суд по правам человека обязал украинское правительство до 30 марта предоставить дополнительные документы относительно обеспечения лечения бывшего временно исполняющего обязанности министра обороны Украины Валерия Иващенко.
Об этом УНИАН сообщил адвокат В.Иващенко Борис Нечипоренко.
«Европейский суд по правам человека обязал правительство Украины до 30 марта предоставить дополнительные документы по жалобе В.Иващенко относительно не предоставления ему надлежащей медицинской помощи Государством Украина», - сказал Б.Нечипоренко.
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