Активист «налогового Майдана» просит политического убежища в Европе

Один из активистов "налогового Майдана" в Киеве Сергей Костаков попросил политического убежища в одной из европейских стран.

Об этом в блоге на «Украинской правде» написал журналист Егор Соболев.

По его словам, в отношении С.Костакова было возбуждено уголовное дело за повреждение автомобиля во время акций "налогового Майдана".

Активист считает, что нападение на автомобиль организовала сама милиция и его судили незаконно.

С.Костаков провел в СИЗО более семи месяцев, а уехал из Украины после того, как незнакомый человек предупредил, что его "уже ожидают на зоне".

"Тогда он решил бежать, оставил в Киеве жену и дочь. В хорошей европейский стране налоговый майдановец попал в фильтрационный лагерь... Сейчас уже на свободе – ожидает решения правительства о предоставлении политического убежища", - пишет Е.Соболев.

Как напоминает «Украинская правда», недавно убежища в Литве попросил журналист Анатолий Шарий. Раньше убежище в Чехии получили экс-министр экономики Богдан Данилишин и муж Юлии Тимошенко Александр. Из Украины также уехал бывший владелец компании ProstoPrint, которая печатала футболки "Спасибо жителям Донбасса…", Денис Олейников.