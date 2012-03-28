Иващенко не смог продолжить участие в судебном заседании

Печерский районный суд города Киева вынужден был сегодня отложить до 30 марта рассмотрение уголовного дела об обвинении бывшего временно исполняющего обязанности министра обороны Украины Валерия Иващенко из-за ухудшения состояния его здоровья.

Как передает корреспондент УНИАН, после оказания В.Иващенко медицинской помощи врачами «скорой помощи», которые были вызваны в суд, заседание продолжилось, но в начале председательствующий в процессе судья Сергей ВОВ спросил у В.Иващенко, в состоянии ли тот продолжить участие в сегодняшнем заседании. На это судья получил отрицательный ответ, после чего объявил перерыв до 9.00 30 марта.

На сегодняшний день суд перешел к стадии допроса подсудимых, в частности, первым в судебном процессе допрашивают бывшего управляющего санацией Феодосийского судно-механического завода Сергея Михеева.