Иващенко не смог продолжить участие в судебном заседании
Из-за ухудшения состояния здоровья экс-и.о. министра суд отложил рассмотрение его дела до 30 марта
Печерский районный суд города Киева вынужден был сегодня отложить до 30 марта рассмотрение уголовного дела об обвинении бывшего временно исполняющего обязанности министра обороны Украины Валерия Иващенко из-за ухудшения состояния его здоровья.
Как передает корреспондент УНИАН, после оказания В.Иващенко медицинской помощи врачами «скорой помощи», которые были вызваны в суд, заседание продолжилось, но в начале председательствующий в процессе судья Сергей ВОВ спросил у В.Иващенко, в состоянии ли тот продолжить участие в сегодняшнем заседании. На это судья получил отрицательный ответ, после чего объявил перерыв до 9.00 30 марта.
На сегодняшний день суд перешел к стадии допроса подсудимых, в частности, первым в судебном процессе допрашивают бывшего управляющего санацией Феодосийского судно-механического завода Сергея Михеева.