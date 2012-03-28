Под КГГА акция протеста инициативной группы спасения Деснянского района

В четверг, 29 марта, в 11.00 возле Киевской городской государственной администрации (ул. Крещатик, 36) состоится акция протеста, организованная инициативной группой спасения Деснянского района и гражданской кампанией «Форум спасения Киева».

Участники акции потребуют от председателя Киевской городской государственной администрации Александра ПОПОВА попросить аудиенции у Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА для решения вопроса о снятии с должности председателя Деснянской районной в г. Киеве государственной администрации Виктора ЖЕРЕБНЮКА.

«Заметили ли вы ремонт в своём доме? Куда делись средства? Оглянитесь вокруг: грязь, выщербленный асфальт, опасные для жизни лифты, прогнившие коммуникации, отсутствие озеленения, преступная уплотнительная застройка, омерзительные ларьки. Из-за чиновников районной власти наш район превратился в гетто», – отмечают представители инициативной группы спасения Деснянского района.

Инициативная группа спасения Деснянского района приглашает всех неравнодушных к участию в акции протеста, а журналистов – к освещению события в средствах массовой информации и журналистским расследованиям в жилищно-коммунальном секторе Деснянского района.

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