Представителей ПАСЕ не пустили к Тимошенко

Пенитенциарная служба Украины отказала содокладчикам Мониторингового комитета ПАСЕ Мариэтте де Пурбе-Лундин и Маилис Репс во встрече с экс-премьером Юлией Тимошенко, которая содержится в Качановской колонии.

Об этом они сказали сегодня во время встречи с председателем Верховной Рады Владимиром Литвином в Киеве, сообщили УНИАН в пресс-службе ВР.

В частности, содокладчики Мониторингового комитета ПАСЕ выразили обеспокоенность по поводу отказа представителей пенитенциарной системы Украины в организации их встречи с Ю.Тимошенко.

В свою очередь В.Литвин подчеркнул, что ВР работает над выполнением последней резолюции Парламентской Ассамблеи Совета Европы относительно функционирования демократических институтов в Украине.

В.Литвин также подчеркнул, что выполнение обязательств, которые взяла Украина при вступлении в совет Европы, является совместной ответственностью всех ветвей украинской власти, в том числе и Верховной Рады Украины.

В этом контексте руководитель парламента напомнил, что 21 марта ВР приняла за основу проект постановления о Плане мер по реализации положений Заключения № 190 (1995) ПАСЕ «Заявка Украины на вступление в Совет Европы» и Резолюции № 1862 (2012) ПАСЕ «Функционирование демократических институтов в Украине».

В свою очередь М.Репс отметила, что с принятием парламентом в первом чтении проекта Уголовно-процессуального кодекса Украина сделала «серьезное продвижение» к реформированию судебной системы. Вместе с тем, она отметила важность дальнейшего реформирования судебно-правовой сферы, в частности, принятие законов о прокуратуре и адвокатуре.

М. де Пурбе-лундин отметила важность практического применения нового Уголовно-процессуального кодекса после его окончательного принятия.

Отвечая на вопрос содокладчиков, Председатель Верховной Рады сообщил, что 10 апреля парламент приступит к рассмотрению Уголовно-процессуального кодекса во втором чтении.

По его словам, этот документ, который насчитывает почти 1400 страниц, является чрезвычайно сложным, в него внесено почти 4 тыс. поправок. Руководитель парламента также сообщил, что Главное юридическое управление Аппарата Верховной Рады Украины, которое работало над текстом законопроекта вместе с представителями правоохранительных органов, Администрации Президента и Кабинета министров, представило свои замечания на 63 страницах. При этом он высказал мнение, что учет предложений Управления значительно улучшит качество законопроекта.

Рассмотрение проектов законов Украины «О прокуратуре» и «Об адвокатуре», сказал В.Литвин, запланировано после принятия нового Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Председатель Верховной Рады в этом контексте сообщил, что для подготовки согласованных предложений относительно реформирования адвокатуры с учетом общепризнанных международных демократических стандартов и обеспечения выполнения обязательств Украины перед Советом Европы распоряжением Президента Украины образована Рабочая группа по вопросам реформирования прокуратуры и адвокатуры.

При этом В.Литвин отметил важное значение экспертно-консультативной помощи со стороны Совета Европы, которая предоставляется как Венецианской комиссией, так и в рамках Плана действий Совета Европы для Украины.

Говоря о законодательном обеспечении развития институтов гражданского общества, председатель ВР отметил, что парламент принял закон об общественных объединениях.

Он также сообщил, что на доработке в Комитете Верховной Рады Украины по вопросам прав человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений в настоящее время находится проект закона Украины о порядке организации и проведения мирных мероприятий, поданный Кабинетом министров Украины, Этот документ, над которым работает рабочая группа, в состав которой вошли и представители гражданского общества, готовится на повторное второе чтение.

По поводу призывов ПАСЕ к проведению широкомасштабной конституционной реформы В.Литвин сказал, что для внесения изменений в Основной Закон нужны две сессии.

Отвечая на вопрос об избирательном законе, руководитель парламента отметил, что его принятие голосами 366 парламентариев стало результатом компромисса. Учитывая это обстоятельство, сказал В.Литвин, «моя позиция заключается в недопустимости внесения в него изменений».

В.Литвин также отметил, что формирование внутри Украины и за ее пределами мнения о недемократичности будущих парламентских выборов может привести к ухудшению ситуации во время избирательной кампании, и призвал к объективным оценкам ситуации в нашей стране. «Говорить о недемократичности выборов - значит говорить о недоверии к 46 миллионам человек», - сказал он.

Украина, сказал В.Литвин, заинтересована в обеспечении открытого и демократического характера процессов подготовки и проведении очередных парламентских выборов в соответствии с международными стандартами. В этом контексте Председатель Верховной Рады сообщил, что он направил приглашение европейским и международным институтам максимально приобщатся к наблюдению за ходом парламентских выборов в Украине.

Руководитель парламента также сообщил, что он обратился в Кабинет министров Украины с просьбой направить аутентичный текст решения Европейского Суда по правам человека по поводу лечения Ю.Тимошенко. При этом он отметил, что решение Суда подлежит исполнению.