Кулиняк всерьез озаботился предложением Януковича спеть для церковников

Министр культуры Михаил Кулиняк планирует спеть летом для Президента Виктора Януковича и церковных деятелей.

Как сообщает телеканал «24»,министр всерьез озаботился предложением В.Януковича подготовить репертуар в личном исполнении для встречи Президента с главами церквей, которая состоится летом.

По словам министра, с репертуаром своего выступления еще не определился, но он понравится не только лично В.Януковичу, но и церковным деятелям.

«Какой-то специальный репертуар я не готовлю, я думаю, это будут народные песни. И это дай Бог, чтобы оно состоялось. А раз Президент сказал, то так и будет. А какую песню петь – зависит от настроения, найдем, у меня их очень много, этих песен, я их очень много знаю, украинские в том числе, поэтому для меня в этом плане нет никаких вопросов», - сказал министр культуры М.Кулиняк.

Как сообщал УНИАН, 21 марта Президент Украины Виктор Янукович предложил провести следующую встречу с представителями Всеукраинского совета церквей летом в Крыму. Обращаясь к министру культуры М.Кулиняке, В.Янукович сказал, что в Крыму он сможет для них сыграть и спеть.

***М.Кулиняк окончил Киевскую государственную консерваторию имени П.Чайковского по специальности "скрипка" с квалификацией "преподаватель, артист камерного ансамбля, артист оркестра".