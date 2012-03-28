Тюремщики заверяют, что лечат Иващенко неуклонно

В Государственной пенитенциарной службе Украины заверяют, что бывший временно исполняющий обязанности министра обороны Украины Валерий Иващенко, который содержится в Киевском СИЗО, на 100% обеспечен необходимыми медикаментами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом начальник управления здравоохранения и медико-санитарного обеспечения Государственной пенитенциарной службы Украины Евгений Поляков заявил на пресс-конференции в Киеве, отвечая на вопросы журналистов.

«Он находится под динамическим контролем не только наших специалистов, но и специалистов Минздрава, рекомендации лечения которых мы выполняем. Он на 100% обеспечен медикаментами», - сказал Е.Поляков.

Справка УНИАН. Главным управлением военных прокуратур Генеральной прокуратуры Украины 20 августа 2010 года было возбуждено уголовное дело по обвинению В.Иващенко в злоупотреблении служебным положением при подписании плана санации Госпредприятия Минобороны "Феодосийский судномеханический завод".

В.Иващенко был задержан в августе 2010 года. В отношении него была избрана мера пресечения – взятие под стражу.

Адвокаты неоднократно заявляли, что В.Иващенко очень больной и нуждается в лечении за пределами СИЗО.