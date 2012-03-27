Аваков в ближайшие дни будет просить политического убежища в Италии

Защитники экс-главы Харьковской облгосадминистрации Арсена Авакова будут подавать документы на предоставление политического убежища своему подзащитному в Италии.

Об этом сообщил депутат от БЮТ Сергей Пашинский в эфире 5-го канала.

Он рассказал, что в ближайшие дни собирается вылететь в Рим.

«Я сегодня выходил на контакт с защитниками Арсена Борисовича, в ближайшие дни состоится первый суд, предварительное заседание итальянского суда в городе Риме, и есть ходатайство, я выразил такое намерение, быть допрошенным как свидетель защиты. Если я получу подтверждение завтра, что суд принял это ходатайство, я надеюсь быть в суде», - заявил политик.

«Мы будем категорически требовать от Арсена Борисовича, чтобы он просил политическое убежище. И надеюсь, что его адвокаты завтра соответствующие ходатайства подадут», - цитирует С.Пашинского «Украинская правда».

Как сообщал УНИАН, 26 января прокуратура Харьковской области возбудила уголовное дело против А.Авакова по ч. 3 ст. 365 (превышение служебных полномочий и власти, повлекшее тяжелые последствия). Экс-губернатора подозревают в причастности к незаконному изменению целевого назначения и передачи в собственность 55 га государственных земель стоимостью свыше 5,5 млн. грн.

31 января 2012 года А.Авакова объявили в международный розыск. В этот же день по предоставлению следователя прокуратуры Харьковской области Червонозаводским райсудом Харькова ему избрана мера пресечения в виде взятия под стражу. 31 января в квартирах А.Авакова в Харькове были проведены обыски.

В феврале А.Аваков сообщил харьковским СМИ, что находится за рубежом в командировке.

21 марта в прокуратуре Харьковщины сообщили, что Интерпол начал розыск А.Авакова.

27 марта в МВД подтвердили факт задержания в Италии экс-губернатора Харьковской области.