Мороз просит Януковича не отключать ему телефон

Председатель Верховной Рады V созыва Александр МОРОЗ обратился к премьер-министру Виктору ЯНУКОВИЧУ с просьбой не отключать его от правительственной связи.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

В частности, по словам А.МОРОЗА, сегодня он направил письмо премьер-министру по этому поводу, «поскольку правительственная связь - это структура Кабинета Министров Украины».

А.МОРОЗ также сообщил, что в письме к В.ЯНУКОВИЧУ обратил внимание на то, что «решения на основе самодурства, с какой бы стороны они не исходили, не должны выполняться, потому что противоречат Конституции и законодательству Украины».

По словам А.МОРОЗА, указ Президента об отключении правительственной связи председателю ВР является антизаконным и свидетельствует «о мелочности самого Президента».

Он отметил, что в законодательстве предусмотрено, что линии спецсвязи устанавливаются не только в кабинете председателя ВР, но и по месту его проживания. «Я не буду говорить, пользуюсь ли я ею или нет, потому что я с самого начала говорил, что нет необходимости по месту жительства устанавливать правительственную связь», - сказал А.МОРОЗ.

В то же время на уточняющий вопрос, подтверждает ли он информацию об отключении ему правительственной связи, А.МОРОЗ ответил: «Я об этом и говорю».

Справка УНИАН, 30 августа в некоторых СМИ появилось сообщение, что Президент подготовил указ о прекращении обеспечения правительственной связью должностных лиц Верховной Рады.