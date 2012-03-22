Глава Хмельницкой СУ: В ПР мы будем, как невестка в чужой семье

Председатель Хмельницкой областной организации “Сильная Украина” Николай КАТЕРЕНЧУК считает, что в Партии регионов “Сильная Украина” будет чувствовать себя, как невестка в чужой семье.

Такое мнение он высказал в комментарии корреспонденту УНИАН.

“Я понимаю, что войдя в Партию регионов, “сильные украинцы” будут под двойным взглядом. То, что будут прощать “своему”, “сильному украинцу” не будут прощаться. Это наподобие невестки, которая приходит в чужую семью”, - сказал он.

По его мнению, из “Сильной Украины” в ПР “удастся перенести элементы демократизма”.

Что касается самого вступления в ПР, Н.КАТЕРЕНЧУК отметил, что конкретных решений пока нет.

“В телефонном режиме я пообщался с руководителями районных партийных организаций. Только призвал взвесить мнения и принять решение. Без давления. В этой ситуации для меня есть показательный момент: из 15 делегатов от Хмельницкой области, которые прибыли на партийный съезд в столицу, девять выразили готовность написать заявления на вступление в Партию регионов. Меня это очень поразило, поскольку наша команда сознательно, без давления принимает решения”, - отметил он.

На вопрос корреспондента УНИАН, рассматривается ли сейчас вариант назначений “сильных украинцев” на уровне заместителей председателей райгосадминистраций, председатель облорганизации “Сильной Украины” отметил, что таких предложений не поступало.

“Этот вопрос углубленно не рассматривалось. Я противник того, чтобы случайные люди попадали в органы власти. Должны прийти те, у кого за плечами достаточно большой опыт государственной службы. Личности нужно растить”, - считает Н.КАТЕРЕНЧУК.

Он также прокомментировал информацию относительно возможного назначения своей кандидатуры на должность заместителя председателя Хмельницкой ОГА.

“Действительно, Василий Степанович (Василий ЯДУХА, губернатор Хмельницкой области - УНИАН) предложил мне должность заместителя председателя облгосадминистрации. Сейчас прохожу соответствующие собеседования. Губернатор выставляет конкретные требования, а как ты этого будешь достигать, никого не интересует. Хоть включай ноги, хоть включи мозги, но для области и людей должен что-то сделать”, - объяснил Н.КАТЕРЕНЧУК.

Справка УНИАН. Хмельницкая областная организация “Сильная Украина” насчитывает 2820 членов. В местные советы прошло 283 депутата от СУ. Еще 5 “сильных украинцев” работают в органах власти области.