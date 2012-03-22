Янукович снова отметил, что все его обещания будут выполнены

15:27, 22 марта 2012
Политика
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Глава государства отметил, что социальные инициативы также касаются военнослужащих, ветеранов Великой Отечественной войны

Виктор Янукович

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ в очередной раз отметил, что все социальные инициативы по улучшению качества жизни и благосостояния граждан, их социального обеспечения будут реализованы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, об этом он заявил во время общения с коллективом ПАО «Запорожский автомобилестроительный завод».

«Все, что обещали, – все выполним», - сказал он.

Глава государства, в частности, подчеркнул, что до конца года нужно сократить достаточно существенную разницу в размерах пенсий между теми, кто вышел на заслуженный отдых в последнее время, и теми, кто вышел на пенсию до начала пенсионной реформы.

Кроме того, отметил Президент, также нуждается в решении вопрос о возвращении сбережений вкладчикам Сбербанка СССР. По его словам, речь идет об около 6 миллионах граждан. «Мы в этом году должны их (средства) вернуть», - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.

Глава государства добавил, что социальные инициативы также касаются военнослужащих, ветеранов Великой Отечественной войны. Последним, кроме пенсий, также будет существенно увеличен размер одноразовой помощи ко Дню Победы.

 

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