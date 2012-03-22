Янукович примет участие в открытии аэропорта «Львов»
13:28, 22 марта 2012Политика
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Ожидается, что в церемонии также примет участие президент УЕФА Платини
Сергей Левочкин
Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ 12 апреля примет участие в открытии аэропорта «Львов».
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил глава Администрации Президента Сергей ЛЕВОЧКИН сегодня во время общения с журналистами.
Как сообщал УНИАН, ожидается, что в церемонии открытия после реконструкции международного аэропорта «Львов» примет также участие президент УЕФА Мишель ПЛАТИНИ.
По данным пресс-службы Львовской ОГА, в аэродромном комплексе завершается последний этап реконструкции, взлетная полоса почти готова.
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