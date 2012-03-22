Большинство сняло с рассмотрения в ВР законопроект о доступном жилье

Верховная Рада Украины сняла с рассмотрения законопроект относительно обеспечения граждан доступным жильем.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие такого решения проголосовали 238 народных депутатов из 414, зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроект, касающийся обеспечения граждан доступным жильем, был принят в первом чтении 10 февраля 2010 года. За снятие с рассмотрения законопроекта проголосовали фракции Партии регионов, Народной партии, часть внефракционных и группа «Реформы ради будущего».

Законопроектом предусматривалось, что право на доступное жилье имеют граждане, которые в соответствии с законодательством требуют улучшения жилищных условий, среднемесячный совокупный доход которых в расчете на одного человека (члена семьи) не дает права на получение социального жилья и доход которых не превышает четырехкратного размера среднемесячной заработной платы в регионе по данным центрального органа исполнительной власти в области статистики. В случае строительства жилого дома списки граждан, которые будут принимать участие в финансировании строительства доступного жилья, формируются с учетом очередности взятия на учет граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. При этом учитывается право граждан на внеочередное или первоочередное улучшение жилищных условий.

Для граждан, которые имеют внеочередное и первоочередное право на улучшение жилищных условий, предусматривалось не более чем по 20 процентов общего количества квартир указанного жилого дома, для граждан, которые нуждаются в улучшении жилищных условий на общих основаниях — остальные квартиры. Порядок ведения учета граждан, которые имеют право на доступное жилье, определяется Кабинетом министров Украины.

Предусматривалось, что строительство доступного жилья может быть удешевлено, в частности, путем предоставления органами местного самоуправления в пользование заказчику строительства (застройщику) земельного участка под строительство доступного жилья без проведения аукциона с установкой годового размера платы за пользование земельными участками на уровне размера земельного налога, который устанавливается Законом Украины “О плате за землю”; освобождения заказчика строительства (застройщика) от паевого участия (взноса) на развитие инженерно-транспортной и социальной инфраструктуры населенных пунктов; удешевления ипотечных жилищных кредитов путем осуществления рефинансирования уполномоченных банков Государственным ипотечным учреждением под залог ипотечных активов и Национальным банком Украины под залог эмитированных Государственным ипотечным учреждением облигаций и т.п.

Государственная поддержка строительства (приобретение) доступного жилья должна была оказываться гражданам путем уплаты за счет бюджетных средств части стоимости строительства (приобретения) доступного жилья; предоставление льготного ипотечного жилищного кредита (финансовый кредит, предоставляемый гражданину для строительства (приобретения) доступного жилья уполномоченным банком, рефинансирование которого осуществляет Государственное ипотечное учреждение или Национальный банк Украины, с учетом требований уполномоченного банка к заемщику) и т.п.

Предусматривалось, что государственная поддержка оказывается из расчета не более чем на 21 кв. метр общей площади жилья на одного человека и дополнительно на 10,5 кв. метра на семью. Остальную стоимость жилья платит гражданин, который заключил договор о строительстве (приобретении) доступного жилья, за собственные средства.