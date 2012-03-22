"Наша Украина": реорганизация Нафтогаза необходима, но не любая

Реорганизация «Нафтогаза» должна проходить прозрачно, и исключать возможности для коррупции и передачи контроля над украинской газотранспортной системой другим государствам.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Нашей Украины», такое мнение выразил председатель политисполкома партии «Наша Украина» Сергей БОНДАРЧУК, комментируя принятие Верховной Радой в первом чтении законопроекта, который позволяет реорганизацию этой структуры при одновременном запрещении приватизации ее или образованных на ее основе компаний.

Как отметил политик, присоединившись к Европейскому энергетическому содружеству, Украина взяла на себя обязательство ввести конкурентные и прозрачные правила на газовом рынке, соответствующие стандартам ЕС. Поэтому, по его словам, реорганизация структуры управления и собственности «Нафтогаза» неизбежна и необходима ввиду того, что нынешняя деятельность компании крайне неэффективна и убыточна для бюджета страны.

«Однако принципиальным является не допустить какие-либо возможности для коррупции, а также передачи контроля над украинской ГТС другим государствам или иностранным компаниям», – убежден С.БОНДАРЧУК.

«Нафтогаз Украины» – важный ресурс Украинского государства, который усиливает ее транзитные позиции в Европе, серьезный аргумент в переговорных процессах с Россией. Но, к сожалению, это и лакомый кусок государственной собственности, на который могут посягать нечистые на руку чиновники, которым безразличны государственные интересы», – считает он.

«Поэтому предостережение оппозиционных фракций парламента относительно недопустимости приватизации «Нафтогаза Украины» или созданных в результате его реорганизации компаний является вполне оправданными», - сказал С.БОНДАРЧУК.

По его словам, важно, чтобы к моменту принятия этого закона в целом в нем не была изменена суть и не заложены возможности для фактического изменения владельца украинской ГТС путем передачи ее в концессию, в аренду или управление.

По убеждению С.БОНДАРЧУКА, наиболее серьезным предохранителем против «дерибана» национальных ресурсов является не столько соответствующая законодательная база, а, прежде всего, сознательная государственническая позиция власти.

«Поэтому одна из задач оппозиции – сделать все возможное, чтобы вопрос реорганизации «Нафтогаза» и модернизации украинской ГТС не решался по образцу Харьковских соглашений – то есть путем сдачи стратегических национальных интересов в обмен на временное снижение цены российского газа», – подчеркнул председатель политисполкома «Нашей Украины».