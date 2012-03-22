Туск намерен обсудить с Азаровым внутреннюю ситуацию в Украине

Глава правительства Польши Дональд ТУСК во время запланированной на сегодня встречи с премьер-министром Украины Николаем АЗАРОВЫМ планирует обсудить внутреннюю ситуацию в Украине.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе польского правительства, анонсируя проведение шестого заседания Комитета правительств Польши и Украины по делам Евро-2012, которое состоится в Варшаве.

«Кроме Евро-2012, главы правительств будут обсуждать текущую международную ситуацию и внутреннюю ситуацию в Украине», - говорится в сообщении.

Д.ТУСК планирует также обсудить перспективы польско-украинских отношений «в аспекте украинских деклараций, которые подтверждают продолжение интеграционного курса с Евросоюзом».

В рамках визита запланированы также встречи с Президентом Польши Брониславом КОМОРОВСКИМ и председателем Сейма Евой КОПАЧ.