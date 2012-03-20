Глава Тернопольского облсовета в пух и прах разнес инициативы Януковича

Председатель Тернопольского областного совета Алексей КАЙДА заявляет, что ноша финансированиа социальных инициатив Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА переложена на местные бюджеты.

Об этом он пожаловался во время чата, который организовало местное издание «20 хвилин».

«На расширенном заседании Кабмина нам раздали листы бумаги, на которых, если прикрыть «шапку», друг за другом идут предвыборные лозунги. С обратной стороны того листа с социальными инициативами есть распоряжение Президента с указанием областным администрациям все средства, которые они получат при перевыполнении местных бюджетов, направить на обеспечение всех тех пунктов социальной программы. Поскольку государство это не способно обеспечить. Следовательно, теми деньгами, которые мы должны были бы направить на собственные социальные проекты – те же доплаты к пенсиям ветеранам ОУН-УПА и воинам-афганцам, мы будем вынуждены «латать» дыры, существующие в государственной казне», – сказал А.КАЙДА.

Он также подверг критике отдельные социальные инициативы Президента.

«Попробую процитировать кое-что из того листа, например: «Каждому психически больному – семейные условия!». Можно и по-другому это перефразировать: «В каждую семью – по психически больному!». Вспоминаю другой лозунг: «Каждому инвалиду – по протезу и коляске!». Скажите, для чего инвалиду, у которого нет почки, протез? Словом, там такие абсурдные вещи, что просто ужас!», – сказал председатель облсовета.

При этом он отметил, что в бюджете не хватает денег на зарплаты учителям, врачам и работникам культуры области.

«Деньги есть только до октября! Почему? Потому что выборы! Очень классно выглядит такая социальная инициатива. Ведь перекладывают ответственность за все на местную власть. А затем будет, как всегда: «Царь хороший, а на местах перегибы!». Сейчас им удобно рассказывать о социальных инициативах, но что будет после выборов? Инфляция, дефолт. Словом, доруководятся они скоро. Я никого не пугаю, но если говорить правду, то говорить. И говорю я это с улыбкой, потому что оптимист. Если произойдет то, что я предвижу – скорее наступит конец этой власти», – сказал А.КАЙДА.