Азаров перенес свой визит в Беларусь
16:01, 20 марта 2012Политика
1378 0
Поездка была запланирована на 22-23 марта
Николай Азаров
Визит премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА в Беларусь, который был запланирован на 22-23 марта, переносится.
Об этом УНИАН сообщил пресс-секретарь Посольства Украины в Беларуси Алексей ЕМЕЛЬЯНЕНКО.
«Визит переносится на небольшой срок», - сказал он.
Как сообщал УНИАН, визит должен был состоятся 22-23 марта по приглашению премьер-министра Беларуси Михаила МЯСНИКОВИЧА. Планировалось, что Н.АЗАРОВ встретится в Минске и с Президентом Беларуси Александром ЛУКАШЕНКО.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter