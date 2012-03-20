Азаров перенес свой визит в Беларусь

Визит премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА в Беларусь, который был запланирован на 22-23 марта, переносится.

Об этом УНИАН сообщил пресс-секретарь Посольства Украины в Беларуси Алексей ЕМЕЛЬЯНЕНКО.

«Визит переносится на небольшой срок», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, визит должен был состоятся 22-23 марта по приглашению премьер-министра Беларуси Михаила МЯСНИКОВИЧА. Планировалось, что Н.АЗАРОВ встретится в Минске и с Президентом Беларуси Александром ЛУКАШЕНКО.