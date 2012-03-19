Геращенко: Впервые мужчина взял меня за барки и таскал по участку

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН поручил Комитету ВР по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы парламента, а также фракции Партии регионов выяснить ситуацию, связанную с применением силы к народному депутату Ирине ГЕРАЩЕНКО (НУ-НС) со стороны народного депутата от Партии регионов Петра МЕЛЬНИКА на одном из избирательных участков в Обухове.

Как передает корреспондент УНИАН, на заседании Согласительного совета И.ГЕРАЩЕНКО сообщила, что к ней поступила информация по поводу нарушений во время выборов мэра Обухова.

По ее словам, она подъехала на участок № 13, зарегистрировалась, в соответствии с законодательством Украины. «На участок явился депутат от Партии регионов МЕЛЬНИК, который просто взял меня за барки и выбросил из участка», - заявила И.ГЕРАЩЕНКО.

Как сказала дрожащим голосом И.ГЕРАЩЕНКО, П.МЕЛЬНИК, начиная разговор с ней, сказал: «Порядочные женщины в это время находятся дома со своими мужьями». И.ГЕРАЩЕНКО подчеркнула: «Ко мне никто никогда в жизни не применял физическую силу. Впервые мужчина взял меня за барки и таскал по избирательному участку. Я не буду с господином МЕЛЬНИКОМ как борец сумо соревноваться в силовых своих качествах».

И.ГЕРАЩЕНКО призвала В.ЛИТВИНА обсудить этот вопрос публично в парламенте, в частности, «унижение женщины в политике».

Она также попросила председателя фракции Партии регионов Александра ЕФРЕМОВА пригласить ее на заседание фракции, где бы она могла услышать публичные извинения.

И.ГЕРАЩЕНКО отметила: «Мы говорим о позорных вещах, которые происходят в обществе, а у нас власть навязывает ситуацию, что над женщиной можно публично издеваться, и за это ни разу никто не понес наказания». Она спросила: «Что у нас с мужчинами происходит?».

Как сказала И.ГЕРАЩЕНКО, она вела себя на участке «максимально деликатно».

В.ЛИТВИН, обращаясь к председателю Регламентного комитета и лидеру фракции Партии регионов, сказал, что надо безотлагательно пригласить П.МЕЛЬНИКА и И.ГЕРАЩЕНКО на заседание по поводу данной ситуации.

Он извинился от имени парламента перед И.ГЕРАЩЕНКО.

Также И.ГЕРАЩЕНКО продемонстрировала видеозапись инцидента на избирательном участке и сообщила, что передаст его в посольства стран Европейского Союза.