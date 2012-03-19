Избирком назвал нового мэра Обухова

Постановлением Обуховской городской избирательной комиссии победителем внеочередных выборов Обуховского городского председателя признан выдвиженец Партии регионов Александр ЛЕВЧЕНКО.

Об этом УНИАН сообщили в Обуховской городской избирательной комиссии.

В сообщении отмечается, что А.ЛЕВЧЕНКО более чем на 20% опередил своего ближайшего конкурента.

Как известно, 18 марта проводились внеочередные выборы Обуховского городского председателя (Киевская область).