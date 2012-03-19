Избирком назвал нового мэра Обухова
11:14, 19 марта 2012Политика
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Выдвиженец Партии регионов Левченко более чем на 20% опередил своего ближайшего конкурента
Постановлением Обуховской городской избирательной комиссии победителем внеочередных выборов Обуховского городского председателя признан выдвиженец Партии регионов Александр ЛЕВЧЕНКО.
Об этом УНИАН сообщили в Обуховской городской избирательной комиссии.
В сообщении отмечается, что А.ЛЕВЧЕНКО более чем на 20% опередил своего ближайшего конкурента.
Как известно, 18 марта проводились внеочередные выборы Обуховского городского председателя (Киевская область).
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