Азарову напоминают, за чьи деньги он живет

Независимый медиа-профсоюз Украины рекомендует премьер-министру Николаю АЗАРОВУ взять уроки в школе хороших манер.

Как сообщает пресс-служба медиа-профсоюза, такая рекомендация появилась после его пресс-конференции 17 марта на съезде Партии регионов.

“Он тыкал журналистам, поучал, какие ему вопрос следует задавать, а какие нет. Отказался отвечать на вопрос о заграничной собственности своего сына”, – отмечает профсоюз.

НМПУ констатирует, что Н.АЗАРОВ не впервые ведет себя подобным образом. «И раньше он позволял себе откровенно игнорировать вопросы на тему своих и своей семьи имущественных сделок в Крыму. Подобное поведение может быть характерным для мафиози, а не для высокопоставленного государственного деятеля», - считают в медиа-профсоюзе.

Медиа-профсоюз напоминает, что любой государственный чиновник содержится на средства налогоплательщиков. И граждане, которые эти налоги платят, имеют право знать об имущественном состоянии каждого чиновника, а тем более такого высокопоставленного, как глава правительства. Это не только моральная норма, но и требование Закона Украины «О доступе к публичной информации», в котором отказ предоставить ответ на устный запрос граждан предусматривает административное наказание.

«Чиновники сами должны быть заинтересованы в уважительном отношении к журналистам, – сказал председатель НМПУ Юрий ЛУКАНОВ, – ведь неуважение к прессе возвращается к ним бумерангом. Их самих перестает уважать общество, они теряют доверие. А без доверия к правительству со стороны общества никакая политика не может быть эффективной».