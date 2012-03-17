Тигипко не прочь возглавить Партию регионов

Вице-премьер Сергей Тигипко получил партийный билет № 850. Об этом на брифинге сообщил лидер Партии регионов Николай Азаров, информирует Gazeta.ua.

"И это при полуторамиллионном составе партии. Но Сергей Леонидович входит в первую тысячу. Но это шутка", - сказал Азаров.

Премьер сообщил, что партия определится с руководителем избирательного штаба в течение трех месяцев. На уточняющий вопрос, не боится ли он, что Тигипко его "подсидит" и станет лидером партии и главой штаба, он сказал: "Нас не удастся столкнуть. Мы уже 2 года работаем вместе. Это будет решаться в интересах партии. Когда наступит момент, Азаров пойдет".

Также на брифинге премьер-министр отказался рассказывать, есть ли у него или его сына собственность в Австрии. Он посоветовал журналистам интересоваться действиями и инициативами правительства.

Уже после брифинга Тигипко заявил, что не против возглавить Партию регионов.

"Я считаю, что такой шанс должен быть у каждого, даже у молодого рядового члена Партии регионов", - отметил он.

На уточняющий вопрос, сможет ли он возглавить Партию регионов до парламентских выборов, Тигипко сказал, что вряд ли.

Азаров также сообщил, что Партия регионов и далее ведет переговоры об объединении с другими политическими силами. Но их назвать не захотел.