Регионалы решили не засиживаться на съезде
13:53, 17 марта 2012Политика
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Было принято решение о слиянии с партией «Сильная Украина» и заслушаны выступления
В Киеве завершился ХІІІ съезд Партии регионов.
Как передает корреспондент УНИАН, на съезде было принято решение о слиянии с партией «Сильная Украина».
На съезде выступили Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ, премьер-министр Николай АЗАРОВ и Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН.
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