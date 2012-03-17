Регионалы решили не засиживаться на съезде

Было принято решение о слиянии с партией «Сильная Украина» и заслушаны выступления

В Киеве завершился ХІІІ съезд Партии регионов. Как передает корреспондент УНИАН, на съезде было принято решение о слиянии с партией «Сильная Украина». На съезде выступили Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ, премьер-министр Николай АЗАРОВ и Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН.

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