Тигипко единогласно сделали заместителем Азарова

13:12, 17 марта 2012
Политика
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Премьер-министр Украины вручил Тигипко партийный билет

Сергей ТИГИПКО стал членом Партии регионов и избран заместителем председателя этой партии.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня в ходе ХІІІ съезда Партии регионов председатель этой партии, премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ вручил С.ТИГИПКО партийный билет.

С.ТИГИПКО избран членом политсовета и заместителем председателя Партии регионов.

«За» его избрание делегаты съезда проголосовал единогласно. Воздержавшихся и голосовавших против не было.

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