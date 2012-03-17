Тигипко единогласно сделали заместителем Азарова

Сергей ТИГИПКО стал членом Партии регионов и избран заместителем председателя этой партии.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня в ходе ХІІІ съезда Партии регионов председатель этой партии, премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ вручил С.ТИГИПКО партийный билет.

С.ТИГИПКО избран членом политсовета и заместителем председателя Партии регионов.

«За» его избрание делегаты съезда проголосовал единогласно. Воздержавшихся и голосовавших против не было.