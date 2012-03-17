Тигипко единогласно сделали заместителем Азарова
13:12, 17 марта 2012Политика
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Премьер-министр Украины вручил Тигипко партийный билет
Сергей ТИГИПКО стал членом Партии регионов и избран заместителем председателя этой партии.
Как передает корреспондент УНИАН, сегодня в ходе ХІІІ съезда Партии регионов председатель этой партии, премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ вручил С.ТИГИПКО партийный билет.
С.ТИГИПКО избран членом политсовета и заместителем председателя Партии регионов.
«За» его избрание делегаты съезда проголосовал единогласно. Воздержавшихся и голосовавших против не было.
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