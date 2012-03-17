Тигипко пообещал перетянуть во власть «максимум интересных людей»

Вице-премьер-министр – министр социальной политики Сергей ТИГИПКО заявляет, что сделает все, чтобы максимум интересных людей из партии «Сильная Украина» проявили себя во власти.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил журналистам перед началом съезда Партии регионов.

«Я все сделаю, чтобы максимум интересных людей из «Сильной Украины» появились во власти, исполнительной как раз власти. На уровне губернаторов, заместителей губернаторов, глав районных администраций, министерств, ведомств и так далее», - сказал С.ТИГИПКО.

По его словам, это конкурентные, современные люди, реформаторы по своей сути.

«Я считаю важным подтянуть, притянуть важных, интересных людей во власть», - отметил С.ТИГИПКО.