Хмельницких журналистов возглавил дядя губернатора

Хмельницкую областную организацию Национального союза журналистов Украины возглавил Иосиф ЯДУХА.

Как передает корреспондент УНИАН, 16 марта делегаты XII отчетно-выборной конференции большинством голосов проголосовали за 67-летнего И.ЯДУХУ, который является в.и.о. редактора газеты облгосадминистрации и облсовета “Подільські вісті”.

Предыдущий председатель облорганизации Николай ШОКАЛО, который руководил пять последних лет, отказался от борьбы за кресло.

Также на конференции был избран новый состав президиума и секретаря облНСЖУ, утвержден состав ревизионной комиссии.

И.ЯДУХА является родным дядей председателя Хмельницкой облгосадминистрации Василия ЯДУХИ.