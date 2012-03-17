Хмельницких журналистов возглавил дядя губернатора
12:14, 17 марта 2012Политика
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Предыдущий председатель облорганизации НСЖУ Николай Шокало, который руководил пять последних лет, отказался от борьбы за кресло
Хмельницкую областную организацию Национального союза журналистов Украины возглавил Иосиф ЯДУХА.
Как передает корреспондент УНИАН, 16 марта делегаты XII отчетно-выборной конференции большинством голосов проголосовали за 67-летнего И.ЯДУХУ, который является в.и.о. редактора газеты облгосадминистрации и облсовета “Подільські вісті”.
Предыдущий председатель облорганизации Николай ШОКАЛО, который руководил пять последних лет, отказался от борьбы за кресло.
Также на конференции был избран новый состав президиума и секретаря облНСЖУ, утвержден состав ревизионной комиссии.
И.ЯДУХА является родным дядей председателя Хмельницкой облгосадминистрации Василия ЯДУХИ.
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