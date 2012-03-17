Партия Тигипко самоликвидировалась

Сегодня в Киеве на втором заседании ІІ съезда партии «Сильная Украина» было принято решение об объединении с Партией регионов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии, в работе съезда приняли участие 332 делегата от всех региональных организаций.

Основной вопрос, который рассматривал съезд, - о консолидации усилий партии «Сильная Украина» и Партии регионов с целью модернизации страны. Делегаты съезда поддержали предложения председателя «Сильной Украины» Сергея ТИГИПКО объединить реформаторские усилия с Партией регионов.

«С целью объединения политической партии «Сильная Украина» с Партией регионов для активизации реформ и модернизации страны, одобряя политическое соглашение партий и руководствуясь Законом Украины «О политических партиях» и уставом политической партии «Сильная Украина», ІІ Национальный съезд политической партии «Сильная Украина» решил прекратить деятельность политической партии «Сильная Украина» путем ее ликвидации (самороспуска)», - сказано в решении съезда.

С момента объявления решения съезда прекращается членство в партии всех ее членов, деятельность руководящих органов, партийных организаций и других структурных образований, предусмотренных уставом партии.

Также было принято решение рекомендовать членам «Сильной Украины» вступать в Партию регионов, а депутатам местных советов от «Сильной Украины» - согласовать порядок объединения с депутатскими группами и фракциями Партии регионов.