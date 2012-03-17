Почему переговоры с МВФ зашли в тупик?

Переговоры с Международным валютным фондом зашли в тупик из-за бессильной политики властей в решении газовых вопросов и страха утратить рейтинги накануне парламентских выборов.

Такое убеждение высказал народный депутат от "Нашей Украины" Виктор МАТЧУК, комментарий которого передан УНИАН пресс-службой партии.

"При этом собственную неспособность договариваться и выполнять взятые на себя обязательства власть выдает за заботу о гражданах, превратив рекомендации МВФ о повышении тарифов на газ в страшилки для народа", - считает он.

В.МАТЧУК отметил, что власть, прикрываясь этими лозунгами, в действительности сдала национальные интересы, подписав «Харьковские соглашения», а также неэффективно тратит миллиарды государственных средств, чтобы дешевый газ получали не только малообеспеченные граждане, но и олигархи.

По его словам, власть цинично убеждает людей в том, что заботится об их социальной защите, хотя в действительности происходит субсидирование богатых граждан за счет бедных. «Ведь когда газ по заниженным ценам получает и малообеспеченный владелец квартиры размером 30 метров, и богатый владелец дома размером 600 метров, то последний получает субсидию как минимум в 20 раз больше, поскольку тратит газа на обогрев своего владения намного больше», - отметил депутат.

По его словам, населению навязывается мнение, что государство таким образом проводит социально направленную политику, но это абсолютно ложное представление, ведь разница в стоимости никуда не исчезает – она покрывается средствами из государственного бюджета.

"Хотя если вспомнить о множестве тендеров, на которых бюджетные учреждения заключают соглашения на поставку газа по цене 700-800 долларов, то становится очевидным, что лишние расходы из бюджета не так уж и волнуют власть, если они перетекают в карманы приближенного к власти бизнеса", - отметил В.МАТЧУК.

Такая политика, по его словам, привела к тому, что каждую четвертую гривню помощи от государства получают богатые люди. Это десятки миллиардов бюджетных средств, которые в случае их эффективного использования по целевому назначению могли в действительности повысить уровень социальной защиты граждан, которые в этом в действительности нуждаются, считает депутат.

"Такое искаженное представление о социальной справедливости не может понять и МФВ, который предлагает навести порядок в этом вопросе и прекратить предоставление субсидий богатым за счет заниженных тарифов. Сейчас это единственный эффективный метод для сбалансирования бюджета "Нафтогаза" и, как следствие, - и государственного бюджета", - считает В.МАТЧУК.