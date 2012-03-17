Турчинов: для Ющенко мест нет

Первый заместитель лидера партии«Батькивщина» АлександрТурчиновне видит возможностидля включенияэкс-президента ВиктораЮщенков спискиобъединенной оппозицииво время выборов вВР. Об этом он заявилв пятницу в эфиретелеканала «Интер»,отвечая на вопрос,найдется ли местов списке дляЮщенко. "Вызнаете,он имеет всеправа иоснования рассчитыватьна почетное местов спискахПартии регионов",- сказал Турчинов. Политик отметил,что емунеприятно говорить оЮщенко,поскольку именнотот привелк власти нынешнегоглавугосударства ВиктораЯНУКОВИЧА.«К властиЯнуковичапривел...Этоболь,яоткровенно хочу сказать,но это реалииукраинской политики»,- сказал первыйзаместитель лидера «Батькивщины».

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Как сообщал УНИАН со ссылкой на интервью газете "Україна молода", экс-президент Украины Виктор ЮЩЕНКО по этическим принципам отказывается оценивать деятельность Виктора ЯНУКОВИЧА в должности Президента Украины.

"Я, как Президент, получал и получаю оценки после своей каденции. Знаю, насколько этот вопрос не простой, поэтому давать оценки в моем статусе преемнику несколько неэтично. Поэтому Виктору Федоровичу ЯНУКОВИЧУ я могу выразить лишь свои самые большие пожелания.

Несколько месяцев назад я сказал ему: со временем, независимо от того, какая политическая сила вас привела к власти, какими сладкими не были ваши предвыборные обещания, каждый Президент приходит к выводу, что самая большая его миссия, важнейший поступок для Украины - привести народ к единому национальному столу общения", - сказал В.ЮЩЕНКО.

"Мне кажется, что у Виктора Федоровича есть возможности об этом не забыть и приступить к такой миссии. После того длинного разговора у меня создалось впечатление, что Президент меня услышал", - убежден В.ЮЩЕНКО.

По его словам, сейчас "Наша Украина" поводит динамичные консультации с УНП, «Платформа–Собор», КУН и другими политическими силами относительно слияния в единую партию. "Мы поставили перед собой принципиальную цель: в Украине должна появиться альтернативная политическая сила. Убежден, что идеология "Нашей Украины" нужна сегодня украинской нации, нужна на политической карте страны", - заявил В.ЮЩЕНКО.