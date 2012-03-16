Турчинов: Тимошенко, как и любого, могут осудить за убийство Кеннеди

Турчинов не исключает, что власть может признать Тимошенко причастной к убийству Щербаня



Первый заместитель лидера партии «Батькивщина» Александр Турчинов не исключает, что Юлию Тимошенко могут осудить за убийство депутата Евгения Щербаня.



Об этом он заявил в пятницу в эфире телеканала «Интер», отвечая на вопрос допускает ли он, что Тимошенко могут признать причастным к этому преступлению.



«При этом режиме ее и любого могут осудить даже за убийство Кеннеди», - сказал он. Турчинов отметил, что власть сегодня может четко заявить, что исследовала все документы и нашла все доказательства новых преступлений Ю.ТИМОШЕНКО. «К сожалению, суды сегодня вообще не рассматривают аргументы, факты, доказательства. Идет банальное фальсифицирование дел», - сказал он.



Как сообщал УНИАН, в конце прошлого года первый заместитель Генпрокурора Ренат Кузьмин заявил, что фирма Somali Enterprises перечислила деньги за убийство депутата Евгения Щербаня. «Деньги, почти 3 миллиона долларов, на счету киллеров поступили от фирм, принадлежащих Лазаренко и Тимошенко. Может быть, я не точно выразился: эти фирмы контролировались двумя людьми», - уточнил заместитель генпрокурора.



«Более того, известная фирма Somali Enterprises, которая перечислила деньги за убийство Щербаня, эта же фирма перечисляла деньги Тимошенко, если помните эту историю, приобретение шуб, драгоценностей, автомобилей, оплата отелей, ресторанов и прочего», - сообщил Кузьмин.