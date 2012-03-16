Наливайченко призывает оппозицию повторно внести Захарова на Омбудсмана

Оппозиционные парламентские фракции должны повторно внести на должность Уполномоченного Верховной Рады по правам человека кандидатуру председателя правления Украинского Хельсинского союза по правам человека Евгения ЗАХАРОВА. Об этом заявил председатель политсовета партии «Наша Украина» Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО, сообщает его пресс-служба.

«Убежден, что на должности омбудсмана должен быть человек, который своей предыдущей деятельностью доказал, что для него главным является именно защита прав человека и что он не будет танцевать под дудку какой-либо политической силы, провластной или оппозиционной. Именно таким человеком и является Евгений ЗАХАРОВ», - считает В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

По его словам, вчерашнее голосование в парламенте, к сожалению, показало, что властное большинство хочет иметь в должности Уполномоченного по правам человека только своего «смотрящего», который будет отстаивать его интересы, а не интересы обычных граждан.

Он констатировал, что на протяжении двух лет правления Президента Виктора ЯНУКОВИЧА в Украине произошло существенное ухудшение ситуации с правами и свободами человека, на что указывают многочисленные исследования отечественных и международных правозащитных организаций. «В таких условиях эта власть вообще не имеет морального права выдвигать свою кандидатуру на должность Уполномоченного по правам человека», - отметил В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

«Кроме того, депутатам из провластных фракций стоит задуматься над тем, что они не вечно будут при власти, и для них также лучше иметь в должности омбудсмана настоящего незаангажированного правозащитника, а не чиновника, который привык обслуживать желание руководства», - подчеркнул политик.