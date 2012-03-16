Янукович посадил Хорошковского еще в два кресла

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ назначил первого вице-премьер-министра Украины Валерия ХОРОШКОВСКОГО Национальным координатором Украины по вопросам сотрудничества в рамках Содружества Независимых Государств, освободив от выполнения этих обязанностей Андрея КЛЮЕВА.

Текст соответствующего распоряжения обнародован на сайте главы государства.

Другим своим распоряжениям Президент назначил В.ХОРОШКОВСКОГО представителем Украины в Экономическом совете СНГ, освободив от выполнения этих обязанностей А.КЛЮЕВА.

Как сообщал УНИАН, 14 февраля Президент Украины В.ЯНУКОВИЧ назначил А.КЛЮЕВА секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины, освободив его от должности первого вице-премьер-министра Украины - министра экономического развития и торговли Украины.

22 февраля Президент назначил В.ХОРОШКОВСКОГО первым вице-премьер-министром.