Яценюк написал письмо Януковичу
Лидер «Фронта Змин» требует от Президента, чтобы тот своим указом предоставил Пейзажной аллее Киева статус национального естественного парка
Народный депутат Украины, лидер «Фронта Змін» Арсений ЯЦЕНЮК требует от Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА, чтобы тот своим указом предоставил Пейзажной аллее Киева статус национального природного парка. Об этом говорится в открытом письме А.ЯЦЕНЮКА к главе государства.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе “Фронта Змін”, в письме к В.ЯНУКОВИЧУ отмечается, что в июле 2005 года Комитет всемирного наследия утвердил границы охранных зон архитектурного ансамбля «София Киевская» - «Киево-Печерская лавра», объекта всемирного наследия ЮНЕСКО. “В состав охранной зоны вошла, в частности, Пейзажная аллея", - отмечается в письме. А.ЯЦЕНЮК напомнил, что согласно Конвенции ЮНЕСКО Украина обязалась информировать Комитет всемирного наследия о намерениях разрешить в зоне, которая охраняется Конвенцией, работы по реставрации, восстановлению или новому строительству, таким образом взяв на себя труд по охране и сохранению всех объектов, которые входят в эту зону.
В письме говорится: «В то же время, как показывают последние события, представители высших органов государственной власти не только не выполняют обязательства перед международным сообществом и своим народом, а наоборот – прилагают усилия к незаконной застройке охраняемых законом территорий». В нем также речь идет о том, что решение Киевского городского совета 2004 года, которым он предоставил территорию сквера на Пейзажной аллее в постоянное пользование Министерству иностранных дел Украины для строительства жилого дома, “грубо нарушает международные обязательства Украины и права жителей столицы”. А.ЯЦЕНЮК отмечает, что он, будучи в должности министра иностранных дел, “издал приказ, на основании которого было прекращено возведение этого жилого дома, однако через пять лет МИД снова пытается начать строительство”.
А.ЯЦЕНЮК, обращаясь к В.ЯНУКОВИЧУ, отмечает: “В марте прошлого года Вы заявили, что решения органов местного самоуправления о выделении земельных участков под строительство на месте парковых зон и детских садов в Киеве будут отменены, но этого мало, поскольку, например, Пейзажная аллея, даже не имея официального статуса парка, является по своей сути уникальным природным, рекреационным, культурно-образовательным местом общегосударственного значения».
Как известно, 14 марта «Фронт Змін» начал сбор подписей против застройки Пейзажной аллеи. По сообщению пресс-службы, на сегодняшний день собрано около 1500 подписей граждан.