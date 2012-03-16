Кожемякин рассказал, как 7 женщин-нардепов мариновали под колонией

В понедельник, 19 марта, фракция «БЮТ-Батькивщина» определится, будет ли блокировать трибуну Верховной Рады во вторник, 20 марта, с требованием заслушать генерального прокурора Украины Виктора ПШОНКИ относительно причин недопуска народных депутатов в Качановскую исправительную колонию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге лидер фракции «БЮТ-Батькивщина» Андрей КОЖЕМЯКИН, отвечая на вопросі журналистов.

«Определимся на фракции в понедельник, какие действия будут у нас во вторник», - сказал он.

А.КОЖЕМЯКИН отметил, что в данное время три народных депутата, имеющие врачебную профессию, допущены в Качановскую колонию.

«Но семь наших народных депутатов-женщин - они находились 2,5 часа под забором, к ним даже никто не подошел», - отметил А.КОЖЕМЯКИН.

По его словам, сегодня были нарушены Конституция Украины и законодательство Украины о статусе народных депутатов.

Как сообщал УНИАН, на заседании парламента лидер фракции "БЮТ-Батькивщина" Андрей КОЖЕМЯКИН заявил, что сегодня 30 журналистов допустили в колонию, но в то же время не пускают народных депутатов Украины.

Позже первый заместитель председателя ВР Адам МАРТЫНЮК после телефонного разговора с руководством колонии заявил, что группу народных депутатов из фракции "БЮТ-Батькивщина" допустили в Качановскую колонию.

По данным А.МАРТЫНЮКА, в частности, в колонию попали Сергей ШЕВЧУК, Елена ШУСТИК, Евгений ДОБРЯК, Вячеслав ПЕРЕДЕРИЙ, Антонина БОЛЮРА, Елена БОНДАРЕНКО, Элина ШИШКИНА и Владимир ФИЛЕНКО.

По словам А.МАРТЫНЮКА, решается вопрос с руководством колонии, в каких именно помещениях смогут побывать народные депутаты.

Около 12.00 депутата из фракции «БЮТ-Батькивщина» заблокировали работу парламента, и пленарное заседание так и не возобновилось.